Эксперт оценила прогноз ВЭФ по рынку труда

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Эксперт-консультант по работе с удалёнными сотрудниками, HR-эксперт и предприниматель Евгения Тудалецкая оценила прогноз Всемирного экономического форума (ВЭФ) по рынку труда.
Эксперт оценила прогноз ВЭФ по рынку труда
  • Reuters

«Прогнозы впечатляющие. Ручного труда скоро не будет. Есть профессии, которые совсем вымрут. Для нас это не произойдёт так быстро, как кажется», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, технологии не стоят на месте, но такого, чтобы исчезли все профессии по всему миру, не будет.

«Это исследование не про нашу реальность», — считает эксперт.

Например, сказала Тудалецкая, уже сейчас есть электронные сервисы юридических консультаций, но клиенты предпочитают обращаться напрямую к специалистам, которым доверяют и которые имеют опыт работы.

Ранее сообщалось, что в ВЭФ прогнозируют потерю 85 млн рабочих мест из-за новых технологий.

Газета «Известия» со ссылкой на доклад ВЭФ сообщала, что стали известны самые перспективные профессии в России.

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