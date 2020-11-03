Эксперт оценила прогноз ВЭФ по рынку труда
- Reuters
«Прогнозы впечатляющие. Ручного труда скоро не будет. Есть профессии, которые совсем вымрут. Для нас это не произойдёт так быстро, как кажется», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, технологии не стоят на месте, но такого, чтобы исчезли все профессии по всему миру, не будет.
«Это исследование не про нашу реальность», — считает эксперт.
Например, сказала Тудалецкая, уже сейчас есть электронные сервисы юридических консультаций, но клиенты предпочитают обращаться напрямую к специалистам, которым доверяют и которые имеют опыт работы.
Ранее сообщалось, что в ВЭФ прогнозируют потерю 85 млн рабочих мест из-за новых технологий.
Газета «Известия» со ссылкой на доклад ВЭФ сообщала, что стали известны самые перспективные профессии в России.