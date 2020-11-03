Эксперт оценила прогноз ВЭФ по рынку труда

Эксперт-консультант по работе с удалёнными сотрудниками, HR-эксперт и предприниматель Евгения Тудалецкая оценила прогноз Всемирного экономического форума (ВЭФ) по рынку труда.

«Прогнозы впечатляющие. Ручного труда скоро не будет. Есть профессии, которые совсем вымрут. Для нас это не произойдёт так быстро, как кажется», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, технологии не стоят на месте, но такого, чтобы исчезли все профессии по всему миру, не будет.

«Это исследование не про нашу реальность», — считает эксперт.

Например, сказала Тудалецкая, уже сейчас есть электронные сервисы юридических консультаций, но клиенты предпочитают обращаться напрямую к специалистам, которым доверяют и которые имеют опыт работы.

Ранее сообщалось, что в ВЭФ прогнозируют потерю 85 млн рабочих мест из-за новых технологий.

Газета «Известия» со ссылкой на доклад ВЭФ сообщала, что стали известны самые перспективные профессии в России.