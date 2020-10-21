В ВЭФ прогнозируют потерю 85 млн рабочих мест из-за новых технологий
- Reuters
При этом отмечается, что за тот же период может появиться 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей.
Как передаёт Интерфакс, исследование основано на результатах опроса топ-менеджеров 300 компаний в 15 отраслях экономики. Общее число их сотрудников составляет 8 млн.
Руководители 84% компаний сообщили о планах ускорить диджитализации рабочего процесса, в том числе за счёт удалёнки. Доля сотрудников, работающих дистанционно, может достигнуть 44%.
43% респондентов планируют сокращать число работников в связи с внедрением технологий, 41% намерены активнее использовать подрядчиков, 34% думают наращивать штат из-за интеграции технологий.
По прогнозам экспертов, новые места будут появиться в разных сегментах экономики ухода, в технологических отраслях, в сфере создания контента.
Также ожидается спрос на сотрудников, которые смогут заполнить вакансии в сферах «зелёной» экономики, облачных вычислений, инженерной деятельности.
Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал о востребованных сферах стартапов.