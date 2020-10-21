В ВЭФ прогнозируют потерю 85 млн рабочих мест из-за новых технологий

Внедрение технологий и автоматизация операций приведут к потере 85 млн рабочих мест в 26 крупнейших странах к 2025 году, говорится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020.

При этом отмечается, что за тот же период может появиться 97 млн рабочих мест, более адаптированных к новому разделению ролей.

Как передаёт Интерфакс, исследование основано на результатах опроса топ-менеджеров 300 компаний в 15 отраслях экономики. Общее число их сотрудников составляет 8 млн.

Руководители 84% компаний сообщили о планах ускорить диджитализации рабочего процесса, в том числе за счёт удалёнки. Доля сотрудников, работающих дистанционно, может достигнуть 44%.

43% респондентов планируют сокращать число работников в связи с внедрением технологий, 41% намерены активнее использовать подрядчиков, 34% думают наращивать штат из-за интеграции технологий.

По прогнозам экспертов, новые места будут появиться в разных сегментах экономики ухода, в технологических отраслях, в сфере создания контента.

Также ожидается спрос на сотрудников, которые смогут заполнить вакансии в сферах «зелёной» экономики, облачных вычислений, инженерной деятельности.

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