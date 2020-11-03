Доходы бюджета Самарской области сократились из-за пандемии

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Доходы бюджета Самарской области уменьшились более чем на 10% с начала 2020 года. Причина — коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения.
Доходы бюджета Самарской области сократились из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«Нашим налогоплательщикам были предоставлены отсрочки, был перенесён срок уплаты по очень многим налогам, и перенос сроков уплаты в том числе сказался также на поступлениях доходной части. Именно по этим причинам мы недополучили налога на имущество организаций, по этим же причинам мы видим неполучение всех тех доходов, которые мы планировали по земельному и транспортному налогам», — прокомментировала ситуацию руководитель управления ФНС по Самарской области Ольга Крикова.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии собрали более 85 млрд рублей в виде налогов с начала года.

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