В Удмуртии собрали более 85 млрд рублей налогов с начала года

Налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России более 85 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей в январе — июне 2020 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу региональной ФНС.

В федеральный бюджет мобилизовано 60,1 млрд рублей, в республиканский — 25,22 млрд рублей.

Основную долю поступлений в бюджет федерации составил налог за пользование природными богатствами — 34,5 млрд рублей (57%), а также налог на добавочную стоимость — 23,5 млрд рублей (39%).

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.