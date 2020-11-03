Прокуратура Владимирской области нашла более 400 нарушений при реализации нацпроектов

Прокуратура во Владимирской области подвела итоги работы по контролю в сфере соблюдения законодательства при реализации нацпроектов. Всего было выявлено 435 нарушений.

Об этом сообщает tv-mig.ru.

За истекший период 2020 года надзорное ведомство выявило 435 нарушений, из них в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» — 177, «Жильё и городская среда» — 118, «Демография» — 40, «Образование» — 51, «Экология» — 13, «Безопасные и качественные дороги» — 13, «Культура» — 18, «Малое и среднее предпринимательство» — 3, «Международная кооперация и экспорт» — 2.

По всем выявленным нарушениям были приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году.