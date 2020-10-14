В Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Минэкономики.
В 2020 году на реализацию проектов планируется направить 31,6 млрд рублей, 23,1 млрд из них — из федерального бюджета, 8,5 млрд рублей — из бюджета региона.
Более 60% средств выделят на строительство, капремонт объектов социальной и культурной инфраструктуры и дорожного хозяйства, благоустройство парков и скверов, ликвидацию несанкционированных свалок, переселение граждан из аварийного жилья.
Более 20% средств направят на проведение фестивалей и конкурсов, на предоставление целевых грантов и субсидий.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о ходе реализации нацпроекта «Демография».