В Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов в 2020 году

В Татарстане рассказали о финансировании нацпроектов, с начала 2020 года его объём вырос на 7,7 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Минэкономики.

В 2020 году на реализацию проектов планируется направить 31,6 млрд рублей, 23,1 млрд из них — из федерального бюджета, 8,5 млрд рублей — из бюджета региона.

Более 60% средств выделят на строительство, капремонт объектов социальной и культурной инфраструктуры и дорожного хозяйства, благоустройство парков и скверов, ликвидацию несанкционированных свалок, переселение граждан из аварийного жилья.

Более 20% средств направят на проведение фестивалей и конкурсов, на предоставление целевых грантов и субсидий.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о ходе реализации нацпроекта «Демография».