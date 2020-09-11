В Адыгее рассказали о ходе реализации нацпроекта «Демография»

В Адыгее 12 млн рублей из средств фонда обязательного медицинского страхования выделено для лечения женского здоровья в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на Минздрав края.

В 2020 году на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Адыгее собираются направить 120 пациенток.

«Процедуры начали проводить в январе, но из-за пандемии в марте они были приостановлены. Сейчас возобновлено направление женщин на лечение бесплодия методом ЭКО», — цитирует издание сообщение регионального Минздрава.

Стоимость одной процедуры ЭКО составляет около 130 тыс. руб. Для жительниц региона все расходы оплачиваются из средств ОМС.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Совете Федерации прокомментировали возможность увеличения пособий на детей из малоимущих семей.