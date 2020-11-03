Костромская область получит 23,8 млн рублей на закупку лекарств от COVID-19

Костромская область получит 23,8 млн рублей из резервного фонда на закупку лекарств от COVID-19.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Средства предназначены для приобретения препаратов, которые должны будут бесплатно выдаваться по рецептам врачей тем, кто проходит лечение в домашних условиях.

Какие именно лекарства подпадают под данную категорию, указано во временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 18 648 случаев заболевания коронавирусом.