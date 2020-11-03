Костромская область получит 23,8 млн рублей на закупку лекарств от COVID-19
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Средства предназначены для приобретения препаратов, которые должны будут бесплатно выдаваться по рецептам врачей тем, кто проходит лечение в домашних условиях.
Какие именно лекарства подпадают под данную категорию, указано во временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 18 648 случаев заболевания коронавирусом.