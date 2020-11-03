Губернатор Тверской области отправил в отставку и. о. министра строительства

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства 3 ноября сообщил об увольнении Дениса Биленко с должности исполняющего обязанности министра строительства.
Губернатор Тверской области отправил в отставку и. о. министра строительства
  • © пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщает tverigrad.ru, поводом для увольнения послужили низкие темпы реконструкции ДК «Шахтёр» в Нелидове.

Работы по реконструкции ДК должны были завершиться до 1 июня 2020 года. На эти цели из бюджета области было выделено около 205 млн рублей.

Беленко занимал должность с января 2020 года. Он возглавил ведомство после того, как пост министра строительства Тверской области покинул Сергей Тарасов, к которому также возникли претензии по качеству и срокам строительных работ в регионе.

В конце октября стало известно, что мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко ушёл в отставку.

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