Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку
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«Вячеслав Власенко подал заявление по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Глава региона Валерий Лимаренко, комментируя решение Власенко, заявил, что «в муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра».
«Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может», — сообщил губернатор.
Он добавил, что «необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы».
Отмечается, что, согласно уставу муниципального образования, в районе объявят конкурс на замещение должности руководителя.
«Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного собрания», — сообщили в региональном правительстве.
Ранее глава Калининграда Алексей Силанов подал в отставку по собственному желанию.