Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку

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Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку
  • © Администрация Южно-Курильского района

«Вячеслав Власенко подал заявление по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Глава региона Валерий Лимаренко, комментируя решение Власенко, заявил, что «в муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра».

«Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может», — сообщил губернатор.

Он добавил, что «необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы».

Отмечается, что, согласно уставу муниципального образования, в районе объявят конкурс на замещение должности руководителя.

«Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного собрания», — сообщили в региональном правительстве.

Ранее глава Калининграда Алексей Силанов подал в отставку по собственному желанию. 

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