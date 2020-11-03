В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости Крым.
«В Республике Крым каникулы продлевать не собираются. Дети у нас планово ушли на недельные каникулы», — рассказали в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также отмечал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах Республики Крым находится под контролем, очагов болезни нет, поэтому детей на дистанционное обучение переводить не будут.
Как передавал ранее progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.