В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы

В пресс-службе Минобразования Крыма отметили, что продление школьных каникул в республике не планируется.

Об этом пишет РИА Новости Крым.

«В Республике Крым каникулы продлевать не собираются. Дети у нас планово ушли на недельные каникулы», — рассказали в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также отмечал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах Республики Крым находится под контролем, очагов болезни нет, поэтому детей на дистанционное обучение переводить не будут.

Как передавал ранее progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.