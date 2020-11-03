В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы

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В пресс-службе Минобразования Крыма отметили, что продление школьных каникул в республике не планируется.
В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости Крым.

«В Республике Крым каникулы продлевать не собираются. Дети у нас планово ушли на недельные каникулы», — рассказали в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также отмечал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в школах Республики Крым находится под контролем, очагов болезни нет, поэтому детей на дистанционное обучение переводить не будут.

Как передавал ранее progorod43, в Кировской области рассказали о формате учёбы школьников с 2 ноября.

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