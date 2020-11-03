В Томске на базе частной клиники откроется госпиталь для пациентов с COVID-19

Респираторный госпиталь будет в скором времени открыт на базе частной клиники в Томске, в районе Северный Парк. Для пациентов с коронавирусом там будет доступно до 90 коек.

Об этом пишет сайт vtomske.ru.

Сообщается, что в настоящее время в госпитале заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, а также ведётся работа по закупке лекарств.

«(Откроемся. — RT), как только получим лекарственные препараты, и ещё 30 коек нужно. Медицинская помощь будет оказываться по ОМС, и какое-то количество (услуг. — RT), наверное, будет платным, так как нам никто ничего не компенсирует», — уточнила Татьяна Соломатина, учредитель медицинского объединения «Здоровье», за счёт инвестиций которого строилась клиника.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о завершении строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице Севастополя.