В Москве проверят наличие QR-кодов у ночных развлекательных заведений

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Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о намерении столичных властей провести проверку ночных развлекательных учреждений города, которые должны были получить уникальные QR-коды.
В Москве проверят наличие QR-кодов у ночных развлекательных заведений
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

«Проверку на наличие QR-кодов в ночных барах, клубах и дискотеках пока не проводили, но планируем это сделать в ближайшее время. Таких заведений в Москве порядка 700», — сказал Немерюк агентству ТАСС.

По его словам, те заведения, которые сами присоединились к системе ради безопасности и информирования своих посетителей, «проверять не планируется».

Всего, как отметил представитель мэрии Москвы, QR-коды для регистрации посетителей в настоящее время используют более 2 тыс. различных заведений столицы, в том числе рестораны и гостиницы.

Ранее власти Москвы не исключали расширения применения системы QR-кодов в столице.

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