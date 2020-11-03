В Москве проверят наличие QR-кодов у ночных развлекательных заведений

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил о намерении столичных властей провести проверку ночных развлекательных учреждений города, которые должны были получить уникальные QR-коды.

«Проверку на наличие QR-кодов в ночных барах, клубах и дискотеках пока не проводили, но планируем это сделать в ближайшее время. Таких заведений в Москве порядка 700», — сказал Немерюк агентству ТАСС.

По его словам, те заведения, которые сами присоединились к системе ради безопасности и информирования своих посетителей, «проверять не планируется».

Всего, как отметил представитель мэрии Москвы, QR-коды для регистрации посетителей в настоящее время используют более 2 тыс. различных заведений столицы, в том числе рестораны и гостиницы.

Ранее власти Москвы не исключали расширения применения системы QR-кодов в столице.