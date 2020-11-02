В Москве за сутки скончались 63 человека с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 63 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев