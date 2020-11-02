В Москве за сутки скончались 63 человека с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 63 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 6936.
Накануне сообщалось о смерти 53 пациентов с коронавирусом.
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