Мариинская больница в Петербурге начнёт принимать пациентов с COVID-19

Мариинская больница в Санкт-Петербурге начнёт принимать пациентов с COVID-19 с 6 ноября.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Смольного.

В настоящее время в медучреждении развёрнуто 80 инфекционных коек, с 6 ноября их станет 586. Помимо этого, к 12 реанимационным местам добавится ещё 36.

Стационар не прекратит оказывать плановую медицинскую помощь. Для таких пациентов останется 152 койки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.