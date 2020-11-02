Мариинская больница в Петербурге начнёт принимать пациентов с COVID-19

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Мариинская больница в Санкт-Петербурге начнёт принимать пациентов с COVID-19 с 6 ноября.
Мариинская больница в Петербурге начнёт принимать пациентов с COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Смольного.

В настоящее время в медучреждении развёрнуто 80 инфекционных коек, с 6 ноября их станет 586. Помимо этого, к 12 реанимационным местам добавится ещё 36.

Стационар не прекратит оказывать плановую медицинскую помощь. Для таких пациентов останется 152 койки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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