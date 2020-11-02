В Подмосковье завели дело по факту проживания мальчика с отцом в хижине

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В Московской области завели дело по факту проживания мальчика с отцом в хижине.
В Подмосковье завели дело по факту проживания мальчика с отцом в хижине
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов повлекло существенное нарушение прав и законных интересов ребёнка, обнаруженного 30 октября в хижине, построенной из подручных материалов в лесном массиве Балашихи», — сказали в ведомстве.

У мальчика не было документов, удостоверяющих личность, он не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования. В настоящее время ребёнок размещён в реабилитационном центре.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту проживания мальчика с отцом в хижине в Московской области.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели уголовное дело в отношении матери, оставившей двухлетнюю дочку в коляске ночью на улице.

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