Напавший на полицейских в центре Москвы арестован до 31 декабря

Тверской суд Москвы арестовал до 31 декабря мужчину, который 31 октября напал на двух полицейских в центре Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Байсунгурову меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни), сроком до 31 декабря», — сказали там.

По версии следствия, 31 октября мужчина на улице Петровке в Москве напал на сотрудников полиции и нанёс им несколько ударов.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Жена подозреваемого рассказала о мужчине.