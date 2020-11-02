Напавший на полицейских в центре Москвы арестован до 31 декабря
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Байсунгурову меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни), сроком до 31 декабря», — сказали там.
По версии следствия, 31 октября мужчина на улице Петровке в Москве напал на сотрудников полиции и нанёс им несколько ударов.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Жена подозреваемого рассказала о мужчине.