Жена напавшего на полицейских в Москве рассказала о муже

Жена напавшего на полицейских в Москве рассказала подробности о муже.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что супруг пожаловался ей на слуховые галлюцинации, якобы возникшие у него в момент инцидента.

«Он пришёл в себя. Сказал следователю о том, что у него были голоса. Он, к сожалению, не смог себя контролировать. Он звонил мне в 02:00, хотел предупредить о том, что ему плохо, я спала в это время, к сожалению, и только наутро, когда он был уже в Москве, увидела пропущенный звонок. Он старался всегда предупреждать о таких приступах, но в этот раз не смог», — утверждает женщина.

По её словам, муж находился в больнице имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, куда они прилетели на лечение. Как заявила женщина, супруг не принимает лекарства два дня.

«У нас есть все документы о его состоянии здоровья и документы из научно-исследовательских институтов. Это не первая больница, в которую мы обращались. Ранее он был здоровым человеком, занимался спортом, у него очень много медалей, был чемпионом мира по боевому самбо. Прекрасный отец двоих детей», — добавила она.

По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровке в городе Москве, напал на осуществляющих патрулирование в целях охраны общественного порядка сотрудников полиции и нанёс им несколько ударов.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).