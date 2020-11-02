Эксперт оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели.

«В стратегическом дальнем плане нас всех ждёт сокращённая рабочая неделя вследствие того, что вводятся прогрессивные технологии в производственной и гуманитарной сферах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, сократится либо рабочий день, либо рабочая неделя.

Как считает Беляев, это неизбежное следствие прогресса.

«Кто-то помнит ещё шестидневку, потом пятидневку. А чтобы не было кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырёхдневку», — пояснил он.

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