Эксперт оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели

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Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели.
Эксперт оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели
  • РИА Новости

«В стратегическом дальнем плане нас всех ждёт сокращённая рабочая неделя вследствие того, что вводятся прогрессивные технологии в производственной и гуманитарной сферах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозу, сократится либо рабочий день, либо рабочая неделя.

Как считает Беляев, это неизбежное следствие прогресса.

«Кто-то помнит ещё шестидневку, потом пятидневку. А чтобы не было кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырёхдневку», — пояснил он.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.

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