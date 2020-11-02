Минцифры заявило о планах создания центра борьбы с телефонным спамом

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике о планах создания в России центра по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями.
Минцифры заявило о планах создания центра борьбы с телефонным спамом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Он отметил, что «с точки зрения борьбы с киберпреступлениями — две базовые истории».

«Первое — мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности, для того чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе — это то, что мы создаём большой центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями», — цитирует РИА Новости Шадаева.

Ранее в Центробанке рассказали, как бороться с телефонными мошенниками.

Экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.

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