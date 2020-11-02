Минцифры заявило о планах создания центра борьбы с телефонным спамом
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- РИА Новости
Он отметил, что «с точки зрения борьбы с киберпреступлениями — две базовые истории».
«Первое — мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности, для того чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе — это то, что мы создаём большой центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями», — цитирует РИА Новости Шадаева.
Ранее в Центробанке рассказали, как бороться с телефонными мошенниками.
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