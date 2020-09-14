ЦБ рассказал, как бороться с телефонными мошенниками

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В Центробанке рассказали, как бороться с телефонными мошенниками.
ЦБ рассказал, как бороться с телефонными мошенниками
  • Pixabay

В частности, банкам предлагается при обслуживании клиентов по телефону использовать дополнительный параметр проверки, например устанавливаемый клиентом цифровой код.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал о защите личных данных от мошенников.

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