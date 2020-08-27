Эксперт рассказал о защите личных данных от мошенников

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Экономист Виталий Калугин рассказал о защите личных данных от мошенников.
Эксперт рассказал о защите личных данных от мошенников
  • Pixabay

«Если вы хотите сохранить свои данные в тайне, то ничего не покупайте в интернете. Потому что всё, что вы вбиваете в компьютерный механизм, однажды может оказаться в общем доступе», — такую точку зрения в беседе с URA.RU привёл экономист Виталий Калугин.

По словам эксперта, с теми данными, которые утекли в сеть, россиянам не грозит ничего серьёзного, так как полный номер карты получить несложно, в отличие от CVV-кода, который указан на её обратной стороне.

Если речь идёт о номерах телефонов, то злоумышленники могут пойти на прямое уголовное преступление, рассказал экономист. Они могут заменить сим-карту и напрямую снять деньги с банковской карты, привязанной к ней.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Nation News дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками.

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