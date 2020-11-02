Три отделения томской больницы возобновили работу после карантина
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
«Отделение общей онкологии возобновило работу с сегодняшнего дня, а отделения торакальной онкологии и гинекологии начали работать с конца прошлой недели. Прошёл карантинный период, заболевшие получили по два отрицательных теста», — заявил руководитель учреждения Евгений Чойнзонов.
По его словам, начались госпитализация пациентов, лечение, диагностические процедуры, работу возобновили в полном объёме.
Как отметил Чойнзонов, пока вылечились не все заболевшие COVID-19 сотрудники, но выздоровевших достаточно, чтобы отделения возобновили работу.
Он добавил, что с понедельника закрыто отделение химиотерапии.
«Пациентов заболевших там нет, только медперсонал. Часть пациентов мы перевели в онкологический диспансер, других — на дневной стационар», — добавил Чойнзонов.
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