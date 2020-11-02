Три отделения томской больницы возобновили работу после карантина

Три отделения томского НИИ онкологии возобновили работу после карантина.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Отделение общей онкологии возобновило работу с сегодняшнего дня, а отделения торакальной онкологии и гинекологии начали работать с конца прошлой недели. Прошёл карантинный период, заболевшие получили по два отрицательных теста», — заявил руководитель учреждения Евгений Чойнзонов.

По его словам, начались госпитализация пациентов, лечение, диагностические процедуры, работу возобновили в полном объёме.

Как отметил Чойнзонов, пока вылечились не все заболевшие COVID-19 сотрудники, но выздоровевших достаточно, чтобы отделения возобновили работу.

Он добавил, что с понедельника закрыто отделение химиотерапии.

«Пациентов заболевших там нет, только медперсонал. Часть пациентов мы перевели в онкологический диспансер, других — на дневной стационар», — добавил Чойнзонов.

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