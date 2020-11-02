Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы из-за коронавируса

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать — и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в российских регионах остаётся сложной и требует повышенного внимания.

Ранее сообщалось, что в Чувашии возвращают некоторые противоэпидемические меры первой волны пандемии. Так, не допускается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 по местному времени, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами объектов общественного питания.

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