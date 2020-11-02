В Чувашии возвращают часть ограничений из-за коронавируса

В Чувашии возвращают некоторые противоэпидемические меры первой волны пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«2 ноября глава Чувашии Олег Николаев внёс изменения в указ от 20 июля 2020 года №166», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «теперь в Чувашии не допускается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 по местному времени, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами объектов общественного питания».

«До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания не только в общественном транспорте, магазинах, такси, но и на парковках, а также в лифтах», — добавили в правительстве.

По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.