В Чувашии возвращают часть ограничений из-за коронавируса

Короткая ссылка
В Чувашии возвращают некоторые противоэпидемические меры первой волны пандемии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
В Чувашии возвращают часть ограничений из-за коронавируса
  • РИА Новости

«2 ноября глава Чувашии Олег Николаев внёс изменения в указ от 20 июля 2020 года №166», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «теперь в Чувашии не допускается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 по местному времени, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами объектов общественного питания».

«До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания не только в общественном транспорте, магазинах, такси, но и на парковках, а также в лифтах», — добавили в правительстве.

По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить