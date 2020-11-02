Попова потребовала жёстче контролировать меры по коронавирусу
- РИА Новости
«Задача сегодняшнего дня — это безусловное и неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора, всех требований санитарных норм как основы прекращения распространения вируса в Российской Федерации», — сказала она.
При этом Попова подчеркнула, что нужно «ужесточить контроль за соблюдением этих требований».
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 18 257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 1 655 038 пациентов с COVID-19.
Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков допустил, что пик заболеваемости COVID-19 в России (в районе 20—22 тыс. новых инфицированных в сутки) ожидается не раньше чем через месяц.