Попова потребовала жёстче контролировать меры по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости ужесточить контроль за соблюдением требований ведомства в связи с распространением коронавируса.

«Задача сегодняшнего дня — это безусловное и неукоснительное соблюдение всех требований Роспотребнадзора, всех требований санитарных норм как основы прекращения распространения вируса в Российской Федерации», — сказала она.

При этом Попова подчеркнула, что нужно «ужесточить контроль за соблюдением этих требований».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 18 257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время в стране зарегистрировано 1 655 038 пациентов с COVID-19.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков допустил, что пик заболеваемости COVID-19 в России (в районе 20—22 тыс. новых инфицированных в сутки) ожидается не раньше чем через месяц.