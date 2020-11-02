Попова отметила запоздалость мер по коронавирусу в ряде регионов

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ряд российских регионов запоздал с введением ограничений по коронавирусу.
Попова отметила запоздалость мер по коронавирусу в ряде регионов
  • РИА Новости

Об этом она сказала на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Где-то меры были приняты жёсткие своевременно, где-то с этим запоздали», — отметила Попова.

Ранее она заявила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, в 19 замедляется, в двух ситуация с COVID-19 улучшается.

По данным на 2 ноября, за последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 923 жителей города, что является антирекордом с начала пандемии.

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