Попова отметила запоздалость мер по коронавирусу в ряде регионов
- РИА Новости
Об этом она сказала на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Где-то меры были приняты жёсткие своевременно, где-то с этим запоздали», — отметила Попова.
Ранее она заявила, что в 33 регионах России продолжается рост заболевания коронавирусной инфекцией, в 19 замедляется, в двух ситуация с COVID-19 улучшается.
По данным на 2 ноября, за последние сутки в Санкт-Петербурге коронавирус нашли у 923 жителей города, что является антирекордом с начала пандемии.