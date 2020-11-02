В Госдуме оценили идею возмещения затрат за тесты на коронавирус

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение возмещать россиянам плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.

«На мой взгляд, это хорошее предложение, его нужно проработать совместно с экспертами от здравоохранения», — считает депутат.

Бессараб отметила, что стоит также рассмотреть критерии, по которым стоит или не стоит оплачивать тест на коронавирус.

«Просто желания провести тест, наверное, недостаточно. У нас система имеет страховой принцип обязательного медицинского страхования и большинство процедур, тестов и анализов делается по направлению врача… Если есть направление врача, но по каким-то обстоятельствам… попасть к врачу или сдать анализы невозможно в течение длительного времени, то в этих случаях нужно дать возможность пациенту обратиться в частную клинику и включить их в систему ОМС. Чтобы для пациента это было бесплатно или, если стоимость процедуры или теста превышает среднюю стоимость, чтобы он просто мог доплатить эту разницу», — добавила она.

Ранее Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.