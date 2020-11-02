В Москве за сутки 3241 пациент вылечился от коронавируса
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 318 032», — цитирует её газета «Известия».
30 октября мэр Москвы Сергей Собянин провёл совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции. В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объёмов тестирования, дооснащение лабораторий современным оборудованием, создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечение пациентов, находящихся на домашнем лечении.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.