В Москве за сутки 3241 пациент вылечился от коронавируса

За сутки ещё 3241 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 300 051. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

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