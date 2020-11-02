Сноуден заявил о желании получить российское гражданство

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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил о намерении подать заявление на получение российского гражданства.
Сноуден заявил о желании получить российское гражданство
  • Reuters

Об этом он написал в Twitter.

«После многих лет разлуки с нашими родителями моя жена и я не хотим быть разлучёнными с нашим сыном», — говорится в сообщении.

Сноуден заявил, что подаёт на двойное гражданство — США и России.

22 октября адвокат Анатолий Кучерена заявил, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

В 2019 году Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.

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