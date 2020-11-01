В Кировской области арестовали мать погибших при пожаре четверых детей

В Кировской области арестовали мать четверых детей в возрасте от восьми месяцев до четырёх лет, погибших в результате пожара в трёхэтажном жилом доме в деревне Ложкари. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом.

«Родителей в момент произошедшего дома не было: отец находился на работе, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у знакомой», — следует из пресс-релиза.

Женщине предъявлено обвинение по трём статьям УК России: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, оставление в опасности и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Семья состояла на учёте в профилактических органах, родители погибших детей уже привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. А в мае 2019 года семью признали находящейся в социально-опасном положении.

В связи с этим начата доследственная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

30 октября четверо детей в возрасте от восьми месяцев до четырёх лет погибли в результате пожара в трёхэтажном доме в деревне Юрьянского района Кировской области.