Четыре ребёнка погибли при пожаре в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщается на региональном сайте СК.
«30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенной в многоквартирном трёхэтажном жилом доме, произошёл пожар. В результате произошедшего погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 4 лет», — говорится в заявлении.
По факту инцидента была организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи регионального СК.
Ранее Newinform сообщал, что в этом посёлке при пожаре погибла семья из трёх человек.