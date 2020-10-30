Четыре ребёнка погибли при пожаре в Кировской области

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Четверо детей погибли в результате пожара в трёхэтажном жилом доме в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области.
Четыре ребёнка погибли при пожаре в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщается на региональном сайте СК.

«30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенной в многоквартирном трёхэтажном жилом доме, произошёл пожар. В результате произошедшего погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от 8 месяцев до 4 лет», — говорится в заявлении.

По факту инцидента была организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи регионального СК.

Ранее Newinform сообщал, что в этом посёлке при пожаре погибла семья из трёх человек.

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