По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили дело

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Краснодарском крае, в результате которого пять человек погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом заявили в региональной прокуратуре.
По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили дело
  • РИА Новости

«По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что расследование дела стоит на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в МВД рассказали, что 27-летний водитель Lada Priora ехал в условиях тумана и заметил два стоящих впереди автомобиля. Пытаясь уйти от столкновения, автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек.

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