По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили дело
- РИА Новости
«По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что расследование дела стоит на контроле прокуратуры Краснодарского края.
Ранее в МВД рассказали, что 27-летний водитель Lada Priora ехал в условиях тумана и заметил два стоящих впереди автомобиля. Пытаясь уйти от столкновения, автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек.