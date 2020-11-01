По факту ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Краснодарском крае, в результате которого пять человек погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом заявили в региональной прокуратуре.

РИА Новости