Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в Челябинске
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«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведённых к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе был объявлен режим ЧС муниципального уровня.
Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.