Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в Челябинске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пожара в челябинской поликлинике, где произошло возгорание кислородных баллонов.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведённых к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.

31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе был объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.