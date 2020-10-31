Разгерметизация баллонов повлияла на усиление пожара в Челябинске

Начальник ЦУСК ГУ МЧС России по Челябинской области Павел Екимов заявил, что распространение пожара, охватившего челябинскую поликлинику, произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами 2 × 2 м, в которой находились ёмкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация ёмкостей, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в результате инцидента в зданиях, находящихся рядом с больницей, были выбиты стекла.

Взрыв кислородной будки и пожар произошли 31 октября в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.