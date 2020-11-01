За сутки в России умерли 245 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 245 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 28 235.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 334 пациента с коронавирусом.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.