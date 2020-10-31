За сутки в России умерли 334 пациента с коронавирусом

В России в течение суток скончались 334 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 990.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 355 пациентов с коронавирусом.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.