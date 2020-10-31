За сутки в России умерли 334 пациента с коронавирусом
В России в течение суток скончались 334 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 27 990.
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось, что за сутки в России умерли 355 пациентов с коронавирусом.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.
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