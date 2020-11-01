Вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий
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Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал летом. Оно позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Тогда в правительстве заявили, что для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.
Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.
11 октября Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.