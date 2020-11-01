Вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий

Короткая ссылка
В России вступил в силу упрощённый порядок оформления пособий на детей. Государственные органы сами получают информацию об алиментах через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий
  • © РИА Новости

Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал летом. Оно позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Тогда в правительстве заявили, что для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

11 октября Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить