Вступил в силу упрощённый порядок оформления детских пособий

В России вступил в силу упрощённый порядок оформления пособий на детей. Государственные органы сами получают информацию об алиментах через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал летом. Оно позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Тогда в правительстве заявили, что для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

11 октября Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.