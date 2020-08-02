Мишустин упростил оформление пособий на детей от трёх до семи лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет упростить для малообеспеченных семей оформление пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трёх до семи лет
  • Reuters

Как сообщила пресс-служба кабмина, документ начнёт действовать с 1 ноября 2020 года.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — заявили в правительстве.

Отмечается, что госорганы будут сами получать эту информацию с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

В сообщении говорится, что оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

Ранее Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.

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