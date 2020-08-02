Мишустин упростил оформление пособий на детей от трёх до семи лет
- Reuters
Как сообщила пресс-служба кабмина, документ начнёт действовать с 1 ноября 2020 года.
«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», — заявили в правительстве.
Отмечается, что госорганы будут сами получать эту информацию с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.
В сообщении говорится, что оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.
Ранее Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.