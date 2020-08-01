Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять», — отмечается в пояснительной записке.

Документ регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса, получения данных из системы.

Система будет содержать информацию о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер, номера кузова, шасси, регистрационной карты, данные о месте прохождения техосмотра и операторе.

Ранее главред журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что в России ужесточили наказание за организацию техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков.

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