В Госдуме пояснили процедуру становления экс-президента сенатором

Президент России, прекративший свои полномочия, сможет приобрести статус сенатора с момента подачи соответствующего заявления с документами в Совет Федерации. Об этом сообщили в Госдуме, комментируя пакет законопроектов, внесённых российским лидером Владимиром Путиным.

В сообщении Государственной думы уточняется, что, согласно законопроектам, бывший президент сможет подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня прекращения исполнения своих полномочий.

«При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу», — отметили там.

Кроме того, для сенатора — бывшего президента сохраняются «социальные и иные гарантии», установленные законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

31 октября Владимир Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, в том числе о порядке формирования Совфеда, а также поправки в закон о статусе сенатора и депутата.

Как пояснили в пресс-службе комитета по госстроительству, в состав Совфеда смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».