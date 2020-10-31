Путин внёс в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда

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Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на думскую электронную базу.
Путин внёс в Госдуму проект закона о порядке формирования Совфеда
  • РИА Новости

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что президент внёс в Госдуму «очередной пакет законопроектов в целях реализации обновлённых положений Конституции».

Он рассказал, что «разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС России».

В пресс-службе комитета по госстроительству сообщили, что в состав Совфеда, помимо представителей от законодательного и исполнительного органов власти российских регионов, смогут входить бывшие президенты, становясь пожизненными сенаторами, а также «не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

В конце июля председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о начале работы над законопроектами о Госсовете и о праве бывшего президента России стать сенатором. 

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