Клишас рассказал о работе над проектом о сенаторстве экс-президента

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что работа над законопроектами о Госсовете и праве бывшего президента России стать сенатором началась. Об этом сообщило РИА Новости.

«Начали давно», — ответил Клишас на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что работу ведут в том числе конституционный комитет Совфеда и Государственно-правовое управление президента.

При этом сенатор не исключил, что законопроект может быть разработан и рассмотрен до конца года. Он подчеркнул, что цели «всё бегом вносить» нет.

«Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учётом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — заявил Клишас.

В феврале профильный комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.