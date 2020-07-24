Клишас рассказал о работе над проектом о сенаторстве экс-президента
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«Начали давно», — ответил Клишас на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что работу ведут в том числе конституционный комитет Совфеда и Государственно-правовое управление президента.
При этом сенатор не исключил, что законопроект может быть разработан и рассмотрен до конца года. Он подчеркнул, что цели «всё бегом вносить» нет.
«Конституция — политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учётом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки», — заявил Клишас.
В феврале профильный комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.