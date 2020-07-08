Матвиенко оценила возможность пожизненного сенаторства Медведева
- РИА Новости
«Это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа», — цитирует ТАСС парламентария.
Как подчеркнула Матвиенко, в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки.
«В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — добавила она.
Таким образом она ответила на вопрос, когда Дмитрий Медведев сможет получить статус сенатора в связи с вступлением в силу поправок к Конституции.
Поправки к Конституции, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.
Пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты.
В феврале профильный комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена верхней палаты парламента.
Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.