Матвиенко оценила возможность пожизненного сенаторства Медведева

Дмитрий Медведев как бывший российский президент не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.

«Это не происходит автоматически. Статья 95 Конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа», — цитирует ТАСС парламентария.

Как подчеркнула Матвиенко, в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки.

«В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — добавила она.

Таким образом она ответила на вопрос, когда Дмитрий Медведев сможет получить статус сенатора в связи с вступлением в силу поправок к Конституции.

Поправки к Конституции, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты.

В феврале профильный комитет Госдумы поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право экс-глав государства претендовать на одну из семи квот пожизненного члена верхней палаты парламента.

Поправки к Конституции вступили в силу с 4 июля.