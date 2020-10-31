После пожара в Челябинске 13 пациентов больницы доставили в реанимацию

В Челябинске 13 пациентов больницы, в которой произошёл пожар, доставлены в реанимационное отделение, трое из них находятся на ИВЛ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе, пациентов оперативно перевели во временное помещение в спортивном комплексе на стадионе Елесиной в 100 метрах от медучреждения.

После этого для транспортировки пациентов были задействованы 19 бригад скорой помощи.

«На данный момент 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них три на ИВЛ», — приводит сообщение РИА Новости.

31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.