После пожара в Челябинске 13 пациентов больницы доставили в реанимацию

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В Челябинске 13 пациентов больницы, в которой произошёл пожар, доставлены в реанимационное отделение, трое из них находятся на ИВЛ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
После пожара в Челябинске 13 пациентов больницы доставили в реанимацию
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

Как уточнили в пресс-службе, пациентов оперативно перевели во временное помещение в спортивном комплексе на стадионе Елесиной в 100 метрах от медучреждения.

После этого для транспортировки пациентов были задействованы 19 бригад скорой помощи.

«На данный момент 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них три на ИВЛ», — приводит сообщение РИА Новости.

31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.

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