После пожара в Челябинске 13 пациентов больницы доставили в реанимацию
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Как уточнили в пресс-службе, пациентов оперативно перевели во временное помещение в спортивном комплексе на стадионе Елесиной в 100 метрах от медучреждения.
После этого для транспортировки пациентов были задействованы 19 бригад скорой помощи.
«На данный момент 13 пациентов доставлены в реанимационное отделение, из них три на ИВЛ», — приводит сообщение РИА Новости.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.
Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.