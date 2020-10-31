Росздравнадзор проверит больницу в Челябинске после пожара

Росздравнадзор проверит больницу в Челябинске, где произошёл взрыв. Такое поручение ведомству дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведёт проверку ГКБ 2, где произошёл взрыв кислородного баллона. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов нет», — говорится сообщении ведомства. 31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.