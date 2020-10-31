Росздравнадзор проверит больницу в Челябинске после пожара
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«Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области проведёт проверку ГКБ 2, где произошёл взрыв кислородного баллона. По предварительным данным, пострадавших среди пациентов нет», — говорится сообщении ведомства.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.
Как сообщили в МЧС, распространение пожара произошло из-за разгерметизации кислородного оборудования.