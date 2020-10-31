После пожара в Челябинске заработала горячая линия

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Министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию, с её помощью жители смогут узнать, где размещены пациенты стационара, в котором произошёл пожар.
После пожара в Челябинске заработала горячая линия
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

«Горячая линия Министерства здравоохранения Челябинской области — 240-15-16», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.

Также были запущены круглосуточные линии, принимающие заявки от жителей города, чьё имущество пострадало из-за пожара.

31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.

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