После пожара в Челябинске заработала горячая линия

Министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию, с её помощью жители смогут узнать, где размещены пациенты стационара, в котором произошёл пожар.

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«Горячая линия Министерства здравоохранения Челябинской области — 240-15-16», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона. Также были запущены круглосуточные линии, принимающие заявки от жителей города, чьё имущество пострадало из-за пожара. 31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.