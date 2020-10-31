После пожара в Челябинске заработала горячая линия
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«Горячая линия Министерства здравоохранения Челябинской области — 240-15-16», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.
Также были запущены круглосуточные линии, принимающие заявки от жителей города, чьё имущество пострадало из-за пожара.
31 октября в поликлинике в Челябинске произошёл взрыв кислородной будки.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня.