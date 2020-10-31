Губернатор оценил разрушения в больнице Челябинска

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил разрушения в больнице Челябинска после взрыва кислородной будки и пожара.
Губернатор оценил разрушения в больнице Челябинска
  • © ГУ МЧС России по Челябинской области

«Я был в больнице, там разрушения не очень большие. Сейчас нужно оперативно провести остекление, это уже происходит, и провести необходимый ремонт в помещениях больницы. Все поручения даны, я думаю, мы это сделаем в ближайшие дни», — приводит Интерфакс его слова.

Он уточнил, что в результате ЧП пострадали два здания — больница и соседний жилой дом.

Взрыв кислородной будки произошёл 31 октября в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара эвакуированы 150 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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