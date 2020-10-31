Прокуратура начала проверку после пожара в челябинской поликлинике

Прокуратура начала проверку после пожара и взрыва в поликлинике в Челябинске. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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«Прокуратура Челябинской области начала проверку в связи с происшествием. На месте работает прокурор региона Виталий Лопин», — сказали там. Ранее сообщалось, что взрыв кислородной будки произошёл в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. Из-за пожара эвакуированы 150 человек. В городе объявлен режим ЧС муниципального уровня. Губернатор области Алексей Текслер поручил проверить всё кислородное оборудование медучреждений Челябинской области.