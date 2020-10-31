Врач рассказала о воздействии на психику у больных COVID-19

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Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева заявила что у пациентов, которые тяжело переболели COVID-19, может появиться посттравматическое стрессовое расстройство, сравнимое с тем, которое бывает после участия в боевых действиях.
Врач рассказала о воздействии на психику у больных COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом она рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер».

«Тяжёлая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства», — сказала врач.

По её словам, по силе воздействия на психику это сравнимо с боевым опытом.

Она отметила, что психические последствия могут проявиться не сразу, а вплоть до полугода после травмирующего события.

Ранее врач-дерматолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Егорова прокомментировала исследование специалистов из Массачусетской больницы общего профиля, обнаруживших нетипичный симптом коронавируса: переболевшие COVID-19 могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах.

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